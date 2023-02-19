Yeryüzünün yerinden oynadığı gün! Yabancı uzmanlar 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremi analiz etti | ANALİZ

Asrın felaketi uluslararası deprem kurumları tarafından da yakın takibe alındı. Depremin oluşturduğu yıkım ve yeryüzünde oluşturduğu devasa çatlaklar incelendi ve felaketin boyutu gözler önüne serildi.

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