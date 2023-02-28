Bir deprem de İran’da: Fars şehri sallandı

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Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat'ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.