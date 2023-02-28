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Bir deprem de İran'da: Fars şehri sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Bir deprem de İran’da: Fars şehri sallandı

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaleti olan 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.28'de kaydedildi.

10 KİLOMETRE DERİNDE

Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

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Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat'ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

İşte Türkiye’nin deprem riski en fazla olan ili

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