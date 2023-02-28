3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir. Yaşanan bu depremler güvenli yapılaşma ve planlı kentleşme kültürüne önem verilmesi ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir."