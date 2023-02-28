28 Şubat 2023, Salı
3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var
Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik hazırlanan rapora ilişkin konuşan ve üç bölgede ciddi derecede yüzey hareketliliğinin gözlendiği vurgulayan Prof. Dr. Oya Ankaya Pamukçu "Kuzeydoğuda Adıyaman, Malatya ve çevresi, güneybatıda Gaziantep ve çevresinde deprem riskinin yüksek olduğu söylenebilir" dedi.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:56
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21