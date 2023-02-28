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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik hazırlanan rapora ilişkin konuşan ve üç bölgede ciddi derecede yüzey hareketliliğinin gözlendiği vurgulayan Prof. Dr. Oya Ankaya Pamukçu "Kuzeydoğuda Adıyaman, Malatya ve çevresi, güneybatıda Gaziantep ve çevresinde deprem riskinin yüksek olduğu söylenebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:56
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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Raporun ilk bölümünde, bölgede iki ayrı fay zonunda meydana gelen depremlerin yüzey deformasyonlarının araştırma sonuçları; ikinci bölümünde ise DEÜ Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

GAZİANTEP'TE RİSK YÜKSEK
DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya Ankaya Pamukçu, depremlerin ardından bölgede ciddi yüzey hareketliliklerinin gözlemlendiğini belirterek, "Kuzeydoğuda Adıyaman, Malatya ve çevresi, güneybatıda Gaziantep ve çevresinde deprem riskinin yüksek olduğu söylenebilir" ifadesinde bulundu.

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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Milliyet'in haberine göre, raporda ayrıca, "Yapılan deprem gerilme modellemesi incelendiğinde 20 Şubat 2023 6.4 depreminden sonra özellikle Adana, Kıbrıs adasının kuzey doğusunda, İskenderun Körfezi ile Ölü Deniz fay zonu boyunca gerilme artışı elde edilmiştir" denilerek, şu saptamalara yer verildi:

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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

"Ayrıca bölgenin kuzey doğusunda yer alan Malatya ve Elazığ çevresinde gerilme birikimi dikkat çekmektedir.

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3 bölge için deprem uyarısı! Uzmanlar raporladı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Hatay'ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir. Yaşanan bu depremler güvenli yapılaşma ve planlı kentleşme kültürüne önem verilmesi ve depremlerle yaşama bilincine sahip olunması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir."