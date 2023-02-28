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Son dakika: Rusya'da "uçan belirsiz bir nesne" paniği! Pulkovo Uluslararası Havalimanı kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Son dakika: Rusya’da uçan belirsiz bir nesne paniği! Pulkovo Uluslararası Havalimanı kapatıldı

Son dakika haberleri... Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nın "uçan belirsiz bir nesne" nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

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