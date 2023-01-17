Terörist düşkünü İsveç’in skandalları bitmiyor! Çizgiyi aştılar: Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve karikatür yarışması

Çalışma Bakanı Johan Pehrson ise, olayı geçmişte politikacıların suikaste uğradığı İsveç için can sıkıcı olarak tanımladı ancak protesto hakkının önüne geçilemeyeceğini savundu. Bir pizzacıyı ziyaret eden Pehrson "İsveç'te ifade özgürlüğü var, istediğinizi söyleyebilirsiniz" dedi, savcılığın verdiği 'soruşturmaya yer yok' kararının normal olduğunu söyledi.

Svenska Dagbladet, Çalışma Bakanı'nın sözlerini 'Pehrson: İsveç'te istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz' başlığıyla sayfasına taşıdı.

DÜĞÜMÜ ABD ÇÖZECEK

Gazetenin köşe yazarı Wolfgang Hansson, 'Erdoğan'ın gerçekten ama gerçekten ne istediğinin bir başka doğrulaması' başlıklı bir analiz kaleme aldı. Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'ün Türkiye'yi pohpohladığını savunan yazar, İsveç'in büsbütün lüzumsuz yere kendi kendini utandırdığını ileri sürdü.