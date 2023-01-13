PKK düşkünü İsveç! Ülkenin en çok okunan gazetesinde teröristleri baş tacı yaptılar
İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye ile vardığı NATO mutabakat metnine sadık kalma konusunda büyük zaafiyetler gösteren İsveç, dün ülkenin göbeğinde PKK'lıların tahrik ve provokasyon eylemine adeta önayak oldu. Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine Türkiye'den sert tepkiler peş peşe geldi. İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi. Skandal olayın ardından ise İsveç basınında akılalmaz bir haber yapıldı. Ülkenin en çok okunan gazetesi Aftonbladet, olayla ilgili PKK teröristlerinin sözlerini manşete taşıdı. Ayrıca Reuters'in aktardığı bilgiye göre, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in ardından iadesi istenilen 4 kişinin daha iadesi reddedildi.
Dünyanın gündeminde İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eylem var. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.
Çirkin eyleme Türkiye'den sert tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Terör örgütünün Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
ÜLKE BASININDA TERÖR SÖZCÜLÜĞÜ
Alçak eylem, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te de belirsizliğe ve gerilime yol açtı. NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kesin şart koymuştu. Bu konuda müzakereler sürerken İsveç'te geçtiğimiz aylarda FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi durdurulmuştu. Türkiye'nin tepkisine neden olan bu olayın ardından ülkenin başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil olay, çok daha büyük bir gerilime neden olurken ülke basınında akılalmaz bir yazı yayınlandı.
SÖZÜ TERÖR DESTEKÇİLERİNE VERDİLER
Ülkenin en çok okunan gazetesi Aftonbladet, çirkin saldırıya ilişkin haberinde PKK/YPG terör örgütü destekçisinin sözlerine yer verdi. İsveç gazetesi, çirkin saldırının hemen ardından PKK sözcülüğünü yapan Twitter hesabıyla iletişime geçti. Takma ismiyle gazeteye konuşan PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan Aftonbladet, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında adeta terör örgütünün basın sözcülüğünü üstlendi
Alçak saldırıdan hafif bir protesto gösterisi gibi bahseden Aftonbladet, Twitter'daki terör örgütü sayfasını da destek verircesine paylaştı. Tepki çeken olay sonrası gazeteden henüz yeni bir açıklama gelmedi.
"SEÇİLMİŞ BİR BAŞKANA YAPILANLAR İĞRENÇ"
Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; İsveç Dışişleri Bakanı, alçak gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.
Skandal görüntülerin ardından bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.
"İSVEÇ HÜKÜMETİ GEREKLİ ADIMLARI ATMIYOR"
İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İsveç'in, Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya katılmak için Madrid'de verdiği sözleri tutması gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda taviz vermesini beklemek abes olur. PKK'lı teröristin Stockholm'ün göbeğinde İsveç hükümetine kafa tutabilmesi, İsveç makamlarının son günlerde iddia ettikleri gibi teröre karşı gerekli adımları atmadıklarının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terör vetosunun ardından Madrid'de tüm talepleri kabul eden İsveç'ten geçtiğimiz günlerde skandal bir çıkış gelmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söylemişti. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğunu vurgulayan Kristersson, sözlerinde yanlış anlaşıldığını belirtti.
"VEREMEYECEĞİMİZ ŞEYLER İSTİYORLAR"
Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.
İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı. Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.
DÜNYA MEDYASI SKANDAL OLAYI BÖYLE GÖRDÜ
AFP: ANKARA'YI YATIŞTIRMAYA YETMEDİ
Türkiye'nin tepkisi, dünya çapında yankı buldu. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'Türkiye'den sert çıkış' başlığıyla geçtiği haberde skandal görüntülerin YPG'li teröristlere ait bir Twitter hesabından paylaşıldığını aktardı. AFP, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'ün görüntüleri kınayıp maketin asılmasını 'tiksindirici' bulduğunu belirten Twitter mesajının ise Ankara'yı yatıştırmaya yetmediği yorumunu yaptı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, 'Türkiye, 'iğrenç' gösteriden sonra İsveç büyükelçisini çağırdı' başlığıyla sunduğu haberde Ankara'nın henüz İsveç ve komşusu Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermediğini hatırlattı.
Washington Post gazetesi AP'nin konuya ilişkin haberine yer verdi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya ise AFP'nin haberini kullandı.
İngiliz The Guardian gazetesi, Stockholm'deki belediye binası önünde asıl kukla üzerine Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını yazdı. Skandal gösterinin Ankara ve Stockholm arasındaki gerilimi alevlendirdiğini belirten The Guardian, Türkiye'nin İsveç'ten olaya karışanların yakalanmasını beklediğini kaydetti. İngiliz gazetesi ayrıca, haberinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ülkesinde terörle mücadele için yasal boşluklar bulunduğunu kabul ettiğini aktardı.
'Türkiye öfkeli' diyen Euronews, skandal görüntülerin tam da Ankara, Helsinki ve Stockholm arasında aylardır süren NATO üyelik müzakere maratonunun ortasında yayıldığını yazdı.
Amerikan Bloomberg 'İsveç Büyükelçisi'ni çağıran Türkiye, NATO üyelik teşebbüsü için uyarıda bulunuyor' dedi, Ankara'nın Stockholm'den sert önlemler beklediğini bildirdi.
Rus TASS haber ajansı, 'Erdoğan'ın sözcüsü: İsveç'in NATO'ya girişi terörü yok edinceye kadar geciktirilecek' başlığıyla gelişmeleri yayınladı.
Bir diğer Rus yayın kuruluşu Sputnik, 'Türkiye İsveç'i Stockholm'deki kukla nedeniyle azarladı' başlığını tercih etti, skandalın İsveç'in tıkanan NATO üyeliğini daha da tehlikeye atabileceği yorumunu yaptı.
Lübnan'ın El Meyadin televizyonu, 'Erdoğan videosundan sonra Ankara İsveç Büyükelçisi'ni çağırdı' başlıklı haberinde, Stockholm yönetiminin NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.
İsveç yerel medyasında da skandala geniş yer verildi. Aftonbladet gazetesi, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını belirtip, görüntülerin Ankara'yı çılgına çevirdiğini yazdı. Gazetedeki bir başka haberde, İsveç'in NATO üyeliği için verdiği tavizlerin henüz Türkiye'yi tatmin etmediği vurgulandı.
Dagens Nyheter gazetesi, 'Stockholm'de Erdoğan'ın maketinin asılması, Türkiye'yi kızdırdı' başlığını kullandı. Olayın Türkiye'de büyük tepkileri tetiklediğini okuyucularına aktaran gazete, İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini de verdi.
Dagens Nyheter'deki bir diğer haberde, ABD'de Barack Obama ve Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya uzmanı olarak görev yapan Fiona Hill'in görüşlerine yer verildi. 'Önemli güvenlik uzmanı: Türkiye, İsveç'i sınırı olmayan bir zaman boyunca bloke edebilir' başlığıyla sunulan haberde, Hill "Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebilir" görüşünü dile getirdi.
Expressen gazetesi, 'Stockholm'deki kuklalı protestonun ardından Türkiye İsveç Büyükelçisi'ni çağırdı' dedi, çalkantıya yol açan skandal videonun İsveç'te fark edilmeden önce Türkiye'de gündem olduğunu aktardı.
Svenska Dagbladet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson'un el sıkıştığı bir fotoğrafa yer verdiği haberi 'Maketin asılmasından sonra Türkiye'den protestolar' başlığıyla sundu.
Göteborgs-Posten gazetesi, 'Türkiye, Stockholm'de Erdoğan'ın kuklasının asılmasına karşı hiddetli' başlığını seçti.
Reuters'in aktardığı habere göre, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesini durduran İsveç, 4 kişinin daha iade talebini reddetti.
Haberde, Türkiye ve Macaristan dışında, tüm NATO üyelerinin üyelik başvurusunu onayladığına da dikkat çekildi. Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in adının zikredilmesinden kaçınıldı ve iadesi istenen kişiler hakkında ABD merkezli bir din adamınıa bağlantılı kişiler ifadesi kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?
- Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...
- e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...
- Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...