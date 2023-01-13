PKK düşkünü İsveç! Ülkenin en çok okunan gazetesinde teröristleri baş tacı yaptılar

ÜLKE BASININDA TERÖR SÖZCÜLÜĞÜ

Alçak eylem, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te de belirsizliğe ve gerilime yol açtı. NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kesin şart koymuştu. Bu konuda müzakereler sürerken İsveç'te geçtiğimiz aylarda FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi durdurulmuştu. Türkiye'nin tepkisine neden olan bu olayın ardından ülkenin başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil olay, çok daha büyük bir gerilime neden olurken ülke basınında akılalmaz bir yazı yayınlandı.