İsveç'teki PKK rezaletinin arkasındaki isim ortaya çıktı: Terörist Andreas! Başkan Erdoğan'ın maketini asmışlardı | Türkiye'den sert tepki
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. 11 Ocak'ta ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında terör örgütü PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Kamuoyu; ülkenin göbeğinde ve onlarca polisin gözetiminde PKK'lıların yaptığı bu alçak saldırının arkasındaki provokatör terörist Andreas çıktı. 'Kristersson, Türkiye için mızmızlanmayı kesmeli' başlıklı bir analiz yayımlayan İsveç medyası, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayı organize eden teröristle röportaj yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı terör gösterisi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Görüntüleriniz var. Hem de sizin en merkezi yerinizde yapmış. Tutuklayın adamları gözaltına alın, yargılayın bunları Türkiye'ye iade edin. Bu kadar basit bir şey." diyerek tepki gösterdi
İsveç'in başkenti Stockholm'deki tarihi belediye binası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin terör yandaşları tarafından asılması, Ankara-Stockholm hattında büyük bir diplomatik krize yol açtı. 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen skandal, İsveç medyasında geniş şekilde yer almayı sürdürüyor.
ASILAN MAKET İĞRENÇ
Aftonbladet gazetesinde 'Kristersson, Türkiye için mızmızlanmayı kesmeli' başlığıyla bir analiz yayımlandı, yazıda Stockholm'deki tarihi belediye binası önünde asılan maketin 'iğrenç' olduğu belirtildi. Lena Mellin imzalı analiz, İsveç başbakanı ve dışişleri bakanına seslenerek başlıyor:
"Ulf Kristersson ve Tobias Billström ikilisi bilmeli. İnsanlar bazen hem iğrenç hem de affedilemez biçimde davranır."
NATO ÜYELİK BAŞVURUSUNA KARŞI BİR 'SABOTAJ'
Stockholm'ün kalbindeki olayın Türk ve İsveç hükümetlerini tamamen çıkmaza sürüklediğini kaydeden analiz, Ankara'dan yükselen sert tepkileri sıraladıktan sonra İsveç Başbakanı Kristersson'un Cuma günü bir televizyonda söylediği cümleleri hatırlattı. Ulf Kristersson, skandal görüntüyü İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı bir 'sabotaj' olarak niteledi.
İsveç'in Haziran 2022'deki tarihi NATO zirvesinde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri süren Lena Mellin, maketin asılmasının Ankara'nın belirttiği gibi bir 'terör' olmadığını ve İsveç yasalarına göre bir suç teşkil etmediğini iddia etti.
"İnsanlar aptalca şeyler yaparlar ve bundan sonra da yapacaklar. İğrençlikler ve iğrenç şeyler de yapıyorlar, birçok kez" diyen yazar Mellin, söz konusu hareketlerin hükümetleri şaşırtmaması gerektiğini savundu.
Başbakan Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'e Türkiye hakkında konuşmayı bırakmalarını tavsiye eden analiz, Ankara'dan 2023'ün ikinci yarısına kadar NATO üyeliğine yönelik herhangi bir adım beklenmeyeceğini kaydetti. Yazar Mellin, Türkiye'nin maket skandalına verdiği tepkiyle dünyada dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü.
SKANDALIN ARKASINDAKİ İSİM ORTAYA ÇIKTI: TERÖRİST ANDREAS!
Aftonbladet'teki bir başka haberde, Ankara ve Stockholm arasında büyük bir diplomatik krize yol açan skandal maketi belediye binası önüne getirip asan Andreas adlı kişinin görüşlerine yer verildi. Maketin gri bir minibüsün arka koltuğunda taşındığını belirten Aftonbladet, Andreas isimli provokatörün soyadını ve fotoğrafını yayınlamadı.
Haberde Andreas'ın sıradan bir İsveçli gibi anlatıldığı satırları, aslında terör örgütü YPG mensubu olduğunu belirten bölüm izledi. Utanç verici maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatan terörist, ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.
Andreas isimli terörist, ayrıca iki yüzyıldır tarafsız olan İsveç halkına NATO üyeliği için herhangi bir söz hakkı tanınmadığını savundu. Aftonbladet, terörist Andreas'ın uluslararası haber ajanslarına da röportaj vereceğini yazdı.
'GEÇEN YILKİ KÜÇÜK BİR RÜZGARDI'
Geçen yıl belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının da aynı YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığını hatırlatan İsveç gazetesi, o dönem Ankara'dan yükselen tepkilerin halihazırdaki fırtınayla mukayese edildiğinde küçük bir rüzgar olduğu yorumunu yaptı.
Gazete, belediye binası önündeki elektrik direğine asılan maketin görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldıktan bir gün sonra krizin patladığını aktardı. Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.
ŞİMDİ EN BAŞA DÖNÜLDÜ!
Haberde YPG'li teröristlerin istedikleri gürültüyü kopardığı ileri sürüldü, "İsveç hükümeti tüm sonbaharı Erdoğan için emekleyerek geçirdi" cümlesi yer aldı. İsveç Başbakanı Kristersson'un Ankara'ya gidip Başkan Erdoğan'a 'Majesteleri' dediğini aktaran Aftonbladet, Dışişleri Bakanı Billström'ün ise terör örgütü PKK paçavralarını taşımanın yasak olacağını ifade ettiğini yazdı.
Başbakan Kristersson'un bir hafta önce "Türkiye, NATO üyeliği için kabul edemeyeceğimiz taleplerde bulunuyor" dediğini hatırlatan gazete, şimdi yine en başa dönüldüğü yorumunu yaptı.
TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ: DEMEÇ VERMEYİN! YARGILAYIP İADE EDİN
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Başkan Erdoğan'ın terör sempatizanları tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi. Bir TV kanalına konuşan Kurtulmuş, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini zora sokmak istemiyoruz. Canımız yandı. Kör gözün parmağına adamlar sayın Cumhurbaşkanımızın maketini astıkları o son çirkin hain saldırıyı yapabiliyorlar ve bu saldırı karşısında bizim beklentimiz sadece demeç vermek değil. Kim bunların sorumluları? Görüntüleriniz var. Hem de sizin en merkezi yerinizde yapmış. Tutuklayın adamları gözaltına alın, yargılayın bunları Türkiye'ye iade edin. Bu kadar basit bir şey." dedi.
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