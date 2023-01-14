İsveç’teki PKK rezaletinin arkasındaki isim ortaya çıktı: Terörist Andreas! Başkan Erdoğan’ın maketini asmışlardı | Türkiye’den sert tepki

"İnsanlar aptalca şeyler yaparlar ve bundan sonra da yapacaklar. İğrençlikler ve iğrenç şeyler de yapıyorlar, birçok kez" diyen yazar Mellin, söz konusu hareketlerin hükümetleri şaşırtmaması gerektiğini savundu.

Başbakan Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'e Türkiye hakkında konuşmayı bırakmalarını tavsiye eden analiz, Ankara'dan 2023'ün ikinci yarısına kadar NATO üyeliğine yönelik herhangi bir adım beklenmeyeceğini kaydetti. Yazar Mellin, Türkiye'nin maket skandalına verdiği tepkiyle dünyada dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü.