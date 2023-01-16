İsveç Türk öğrenci Fatma Zehra S.’ye ırkçılık yapan İsveçli Prof Carlbring’e de sessiz kaldı! Sözde profesör hesaplarını kapatarak ortadan kayboldu

Ojmyr, mektupta Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" aktardı.

Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık." diye konuştu.