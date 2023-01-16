İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.