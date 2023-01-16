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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK'lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardı
İsveç'in başkenti Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler Türkiye'den büyük tepki aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullanmış. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı 'sabotaj' olarak nitelemişti. Türkiye'nin suç duyurusunda bulunduğu rezalete ilişkin İsveç savcısından skandal bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:31Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:45