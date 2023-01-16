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Haberler Galeri İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK'lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardı

İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK'lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almışlardı

İsveç'in başkenti Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler Türkiye'den büyük tepki aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullanmış. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayı 'sabotaj' olarak nitelemişti. Türkiye'nin suç duyurusunda bulunduğu rezalete ilişkin İsveç savcısından skandal bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:45
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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosuna takılmıştı. İsveç Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra ile Türkiye'nin tüm taahhütlerini yerine getirme sözü vermişti ancak ülkede skandallar bitmedi. PKK sempatizanları Başkent Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Rezalete ilişkin İsveç yargısından skandal bir açıklama geldi.

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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

Stockholm'de gerçekleşen rezil eyleme ilişkin İsveç yargısından ilk açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde rezil eylemi hazırlayan PKK'lı teröriste sayfalarında yer veren Aftonbladet'te yer alan habere göre, olayda 'Yasa dışı bir suç yok'

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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi. Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir"

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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonu için "Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadesini kullandı. Kristersson, İsveç'in Kiruna kentinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

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İsveç’teki rezalete sahip çıktılar! Stockholm savcısından skandal açıklama | PKK’lı teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardı

İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonunu bir kez daha "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Her ülke, yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikasta uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." ifadelerini kullandı.