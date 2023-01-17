ABD’de dehşete düşüren olay! Genç basketbolcu katil oldu

KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Yapılan incelemeler sonucu ABD polisi silahı ateşleyenin Miles olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan Miles, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapishaneye giderken elleri kelepçeli Miles, son sözleri olarak "Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.