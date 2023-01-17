ABD’de dehşete düşüren olay! Genç basketbolcu katil oldu
ABD'de korkunç bir cinayet işlendi. Kolej basketbolcusu 23 yaşındaki Darius Miles, sokak ortasında 2 kadına kurşun yağdırdı. Söz konusu olayda bir kişi hayatını kaybederken Miles tutuklandı. Dehşete düşüren olayın ardından kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderilen Miles’in son sözleri ise “Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum” oldu. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
ABD'nin Alabama eyaletinde iki kadın, pazar günü akşam saatlerinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı ABD'li kolej basketbolcusu Darius Miles'ın gerçekleştirdiği iddia edilirken o anların kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde kaldırımda rahat bir şekilde yürüyen genç kadınların silah sesleri üzerine çığlık atarak kaçtıkları görüldü. O anlar dünya gündemine bomba gibi düştü.
KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER
Yapılan incelemeler sonucu ABD polisi silahı ateşleyenin Miles olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan Miles, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapishaneye giderken elleri kelepçeli Miles, son sözleri olarak "Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Polis Yüzbaşı Jack Kennedy olayın üniversite kampüsüne yakın bir noktada gerçekleştiğini aktardı. Kennedy söz konusu saldırıyla ilgili "Görünüşe göre, saldırı öncesinde araçtaki kişiler kurbanla küçük bir münakaşa yaşıyor" dedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan saldırıya uğrayan kadınlardan 23 yaşındaki Jamea Jonae Harris, hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm sonrası bir açıklamada daha bulunan Kennedy, Miles ve genç kadının daha önceden herhangi bir ilişki yaşamadıklarını aktardı.
"ARTIK ALABAMA ERKEK BASKETBOL TAKIMININ BİR ÜYESİ DEĞİL"
Tüm bu gelişmeler yaşanırken saldırı sonrası Alabama Üniversitesi'nden de olaya tepki geldi.
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