İngiltere’de yüzlerce polis için taciz incelemesi başlatıldı! David Carrick seri tecavüzcü olduğunu itiraf etmişti

Met'in başındaki Sir Mark Rowley, Carrick'in mağdurlarından özür diledi ve "O kesinlikle bir polis memuru olmaması gereken bir insandı" dedi.

Rowley, "Bu adam kadınları en iğrenç şekilde istismar etti. Bu berbat bir şey. Kadınları, kızları ve Londralıları yüz üstü bıraktık. Böylesi bir şiddete maruz kalan kadınların yaşadıklarını anlatabilmesi son derece cesurca. Bu olayın ardından Londra'da yaşayan bazı kadınların, güvenlikleri için Met'e güvenip güvenemeyeceklerini sorgulayacağını biliyorum. Suçlulara karşı gösterdiğimiz acımasızlığı kendi içimizdekilere karşı gösteremedik." şeklinde konuştu.