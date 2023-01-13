İsveç’in göbeğinde büyük skandal! Kristersson’dan PKK provokasyonuna tepki: NATO üyeliğimiz için sabotaj girişimi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.