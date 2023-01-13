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İsveç'in göbeğinde büyük skandal! Kristersson'dan PKK provokasyonuna tepki: NATO üyeliğimiz için sabotaj girişimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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İsveç’in göbeğinde büyük skandal! Kristersson’dan PKK provokasyonuna tepki: NATO üyeliğimiz için sabotaj girişimi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonunu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak niteleyerek, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.

İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

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