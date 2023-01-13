Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsveç’teki skandal görüntüler için soruşturma! Talep İsveç adli makamlarına gönderildi
İsveç’te Başkan Erdoğan’ı hedef alan terör örgütü PKK’lıların eylemleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiğini bildirildi.
İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."
Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.
NELER YAŞANDI?
Terör örgütlerinin yuvası olan İsveç'in başkenti Stockholm'de alçak bir eyleme imza atıldı.
PKK'lı teröristler tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kukla asıldı.
Bunun üzerine Türkiye'den ardı ardına tepkiler gelirken, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in ise Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, yapılan çirkin eyleme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" demişti.
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