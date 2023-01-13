Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsveç’teki skandal görüntüler için soruşturma! Talep İsveç adli makamlarına gönderildi

Bunun üzerine Türkiye'den ardı ardına tepkiler gelirken, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in ise Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, yapılan çirkin eyleme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" demişti.