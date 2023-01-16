Yunanistan’da komuta kademesi karıştı! İstihbaratın Genelkurmay Başkanı Floros’u dinlediği ortaya çıktı

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Yunanistan İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiği ve bu dinlemenin ulusal güvenlik amacıyla değil, özel yaşamı hakkında bilgi toplamak için yapıldığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Documento Gazetesinin haberinde, Floros'un EYP tarafından yapılan dinlenmesine ilişkin raporda, 1 milyon 200 bin avroluk bir evi satın alırken evin tutarının yarısını kayıt dışı ödediğinin belirtildiği iddia edildi.