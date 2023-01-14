Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Uslu durduğunuz sürece sizle işimiz olmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda Yunanistan'a seslenirken "Uslu durduğunuz sürece sizle işimiz olmaz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan muhalefete yüklenirken "Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak istiyor. İçeriden birileri de bu değirmene su taşıyor." dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Gençlerle Buluşma" programı öncesinde vatandaşlara seslendi.
DÜNYA KRİZDEN KRİZE SAVRULUYOR
Bin yıl önce Anadolu'yu bu şekilde biz vatan yaptık. Son 20 yıldır tarihimin en büyük kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. Gabar'da, Cudi'de teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz. Ben bugün Fethiye'yi bir başka görüyorum. Bir başka coşku var Fethiye'de. Tüm hizmetleri başlangıç olarak kabul ediyoruz. Asıl hedefimiz altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşa etmektir. Desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize savruluyor. Ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak biz daha büyük hedeflere yürüyoruz. Biz her dönem olduğu gibi salgından beri, hayat pahalılığı sürecinde milletimizin yanında yer aldık. İstihdamı en yüksek seviyeye çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor.
"YUNAN USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE SENİNLE İŞİMİZ YOK"
Rakiplerimiz, hasımlarımız da boş durmuyor. Anlaşmaları bozmak için her yolu deniyorlar. İçerden birileri de değirmenine su taşıyor. Kazanımlar sağlamışsak, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayinde yerlilik yüzde 20'ydi şimdi yüzde 80. Artık İHA'larımızı SİHA'larımızı yapıyoruz. Kızılelma'mız da var mı? Seri üretime başladığımız zaman F16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' İzmir'den denemeler yapıldı. Oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Bende diyorum ki, ey Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Ülkemizin menzili 565 kilometre yetmez bin km'ye çıkaracağız. Togg'u yaptık mı yaptık.
6'LI MASAYA TEPKİ
Sizler, kimlerin ülkenin kazanımlarından karalar bağladığını biliyorsunuz. Bir masa etrafından toplanıp dağılanların ülkeye hayrı olmadığını biliyorsunuz. 2023 seçimlerinde iradenize oyunuza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Menderes'in 1950'de 'Söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te 'Söz de karar da milletindir' diyerek menziline yaklaşacağız.
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