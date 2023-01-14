Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Yunanistan’a gönderme: Uslu durduğunuz sürece sizle işimiz olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Gençlerle Buluşma" programı öncesinde vatandaşlara seslendi.

DÜNYA KRİZDEN KRİZE SAVRULUYOR

Bin yıl önce Anadolu'yu bu şekilde biz vatan yaptık. Son 20 yıldır tarihimin en büyük kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. Gabar'da, Cudi'de teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz. Ben bugün Fethiye'yi bir başka görüyorum. Bir başka coşku var Fethiye'de. Tüm hizmetleri başlangıç olarak kabul ediyoruz. Asıl hedefimiz altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerimizi inşa etmektir. Desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize savruluyor. Ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak biz daha büyük hedeflere yürüyoruz. Biz her dönem olduğu gibi salgından beri, hayat pahalılığı sürecinde milletimizin yanında yer aldık. İstihdamı en yüksek seviyeye çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor.