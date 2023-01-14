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Türk balıkçılardan Yunanistan'a tepki: Gerilimi tırmandırmak istiyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Türk balıkçılardan Yunanistan’a tepki: Gerilimi tırmandırmak istiyorlar

Türk balıkçılar, Ege'deki Bulamaç Adası'nda Türkiye'nin "yasa dışı balıkçılık faaliyetleri" yürüttüğünü iddia ederek, Türkiye'nin deniz ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) pazarında yasaklanmasını talep eden Yunanistan'a tepki gösterdi.

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