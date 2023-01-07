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Ege'de tahrik! Balıkçılara ateş açan Yunanistan'a misliyle karşılık verildi | Yunan basınından çirkin iddia: İhlal ve tacize rağmen Türkiye'yi hedef aldılar

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Ege’de tahrik! Balıkçılara ateş açan Yunanistan’a misliyle karşılık verildi | Yunan basınından çirkin iddia: İhlal ve tacize rağmen Türkiye’yi hedef aldılar

Dün Ege'de avlanan Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Türk Sahil Güvenliklerinin olaya dahil olmasıyla Yunan botu bölgeden uzaklaştırıldı. Yunanistan tarafından başlatılan gerginlik, Atina'da korkuya neden oldu. Olay, Yunan medyasında “Türk-Yunan çipura savaşı başladı” şeklinde değerlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki akşam Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı Balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

YUNAN BASINININ İDDİALARI

Buna karşın, Yunan Sahil Güvenlik Teşkilâtı'ndan yapılan açıklamada ise 3 Türk balıkçı teknesinin Ege'de Bulamaç (Farmakonisi) adası açıklarında ve Yunan karasuları içinde avlandıkları iddia edildi.

Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunun da, tehlikeli manevralar yaparak Yunan sahil güvenlik botunu "rahatsız ettiği" öne sürüldü. Aynı açıklamada Yunan botundan uyarı ateşi açıldığı ve Türk botunun da bölgeden uzaklaştığı iddiasına yer verildi. Olay, Yunan medyasında "Türk-Yunan çipura savaşı başladı" şeklinde değerlendirildi.

Olay, Yunan basınında geniş yer aldı. Haber kanalları Yunan botunun ihlal ve tacizine rağmen Türkiye'yi suçladı. Haber sitesi Skai "Bölgede avlanan Yunan balıkçılar, Türk Sahil Güvenlik botunu görünce, Yunan Sahil Güvenlik'i haberdar ettiler.

Daha sonra Türk Sahil Güvenlik botunun kaptanı, süratle Yunan Sahil Güvenlik botunun rotasına girdi. Yunan unsurları da tepki gösterdi" diye yazdı.

EGE'DE BALIK GEÇİŞ MEVSİMİ

Her yıl aralık-şubat döneminde, çipura balıkları büyük sürüler halinde Ege'den geçiyor. Avlanmaya çıkan Türk ve Yunan balıkçı tekneleri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bazı durumlarda ise 2 ülkenin sahil güvenlik unsurları da müdahil oluyor.

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