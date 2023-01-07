Ege’de tahrik! Balıkçılara ateş açan Yunanistan’a misliyle karşılık verildi | Yunan basınından çirkin iddia: İhlal ve tacize rağmen Türkiye’yi hedef aldılar

YUNAN BASINININ İDDİALARI

Buna karşın, Yunan Sahil Güvenlik Teşkilâtı'ndan yapılan açıklamada ise 3 Türk balıkçı teknesinin Ege'de Bulamaç (Farmakonisi) adası açıklarında ve Yunan karasuları içinde avlandıkları iddia edildi.

Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunun da, tehlikeli manevralar yaparak Yunan sahil güvenlik botunu "rahatsız ettiği" öne sürüldü. Aynı açıklamada Yunan botundan uyarı ateşi açıldığı ve Türk botunun da bölgeden uzaklaştığı iddiasına yer verildi. Olay, Yunan medyasında "Türk-Yunan çipura savaşı başladı" şeklinde değerlendirildi.