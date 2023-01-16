Dünyanın en gelişmiş 3 ülkesinde sağlık krizi insanlık problemini doğurdu! Ambulans gelmiyor hemşireler temizlik işlerini yapıyor

Dünyanın en gelişmiş ekonomisini barındıran Avrupa kıtasındaki ülkelerin çökmeye yüz tutmuş sağlık sistemleri krizlere neden oluyor. Sağlık sisteminin merkez üssü konumunda bulunan ABD'de ise sağlıkçıların yaşadığı sorunlar beraberinde insanlık problemini de doğurdu. İşte ABD, İngiltere ve Fransa'da yaşanan sağlık krizlerinin tüyler ürperten gerçekleri...

İNGİLTERE ÇARESİZ! ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR

Ülke genelinde hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranları ve personel eksikliği sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında uzun süre bekleyen ambulanslar, sağlık sisteminde süregelen krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kovid-19 salgını, grip ve Strep-A vakaları da uzun süredir ciddi baskı altında olan sağlık sistemindeki krizi tetikledi.