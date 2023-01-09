Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a sert mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

"BEKLİYORUZ, GELMİYORLAR"

85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi.

Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışı ile hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinen Bakan Akar, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.

Yunanistan'ın "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren Akar, "Özellikle batıda siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar" diye konuştu.