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Endonezya'da 6,2 Ogasawara Adası'nda da 6,1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Endonezya’da 6,2 Ogasawara Adası’nda da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Açe'ye bağlı Singkil bölgesinin 40 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Depremde, can veya büyük çapta mal kaybı olmadı.

JAPONYA'DA DA DEPREM

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Ogasawara'nın batı kıyısında yerel saatle 13.55'te 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

400 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

İdari olarak Tokyo'ya bağlı bulunan Ogasawara Adası, başkentin 1000 kilometre güneyinde yer alıyor.

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