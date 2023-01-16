Endonezya'da 6,2 Ogasawara Adası'nda da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Açe'ye bağlı Singkil bölgesinin 40 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde, can veya büyük çapta mal kaybı olmadı.
İdari olarak Tokyo'ya bağlı bulunan Ogasawara Adası, başkentin 1000 kilometre güneyinde yer alıyor.
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