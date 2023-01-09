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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la Ege'de gerilime dair önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi. Ege'de gerilim sürekli artarken ABD merkezli ünlü Global Firepower sitesi Türkiye ve Yunanistan'a ait askeri güçleri karşılaştırdı.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 14:00
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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

Burnumuzun dibindeki adaları silahlandıran, 12 mil iddiasını ve Sevilla haritasını sık sık gündeme getiren Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışıyor.

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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi.

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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan hakkında konuşurken "Yunanistan'da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Adalara getirilen silahlar uçaklar bir anlam ifade etmez. Bu iş yürek işidir. Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler." demişti.

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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

HANGİ ÜLKENİN ORDUSU DAHA GÜÇLÜ?

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü ordularını açıklarken, Yunanistan ile Türkiye'yi karşılaştırdı.

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Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

ABD merkezli site tarafından yapılan karşılaştırma sonucu şu sonuçlar ortaya çıktı.