Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? ABD merkezli site kıyasladı

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la Ege'de gerilime dair önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi. Ege'de gerilim sürekli artarken ABD merkezli ünlü Global Firepower sitesi Türkiye ve Yunanistan'a ait askeri güçleri karşılaştırdı.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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