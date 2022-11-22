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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş ev hapsinde tutulacak

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

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