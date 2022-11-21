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HDP'li isimler Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı Diyarbakır'da protesto etti! Aralarında il başkanları olan topluluktan 47 gözaltı

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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HDP’li isimler Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı Diyarbakır’da protesto etti! Aralarında il başkanları olan topluluktan 47 gözaltı

Türk askerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı, PKK'nın siyasi ayağı HDP'li isimler tarafından protesto edildi. Polisin uyarılarını dikkate almayan ve aralarında HDP'li il başkanlarınında bulunduğu topluluktan 47 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'nda toplandı.

Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek istedi.

HDP'Lİ İSİMLER GÖZALTINDA

Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğı 47 kişi gözaltına alındı.

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