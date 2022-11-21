HDP’li isimler Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı Diyarbakır’da protesto etti! Aralarında il başkanları olan topluluktan 47 gözaltı

HDP'Lİ İSİMLER GÖZALTINDA

Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğı 47 kişi gözaltına alındı.