AK Partili Hamza Dağ’dan Pençe Kılıç Hava Harekatı’na sessiz kalan CHP’ye tepki! Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?

"KILIÇDAROĞLU NEDEN SESSİZ?"

CHP tarafından PYD'nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu aşikârdır.

Her fırsatta, devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır?

Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP'den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?