Gazprom’dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltabiliriz

Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından çok olduğunun altı çizilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır" denildi.