Gazprom’dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltabiliriz
Rus enerji firması Gazprom, "Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını", durumun sürmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının düşürüleceğini açıkladı.
Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından çok olduğunun altı çizilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır" denildi.
Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğal gaz sevk edeceği kaydedildi.
SEVKİYAT YALNZICA SUCA NOKTASINDA SÜRÜYOR
Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.
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