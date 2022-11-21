Son dakika: 12 barodan "Pençe Kılıç Harekatı" karşıtı açıklama! PKK sözcülüğüne soyundular
Son dakika haberi...Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya karşı düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın ardından 12 baro, bir araya gelerek operasyon karşıtı ortak açıklama yaptı. 'Her Koşulda Barışı Savunmalıyız' başlıklı açıklamada resmen PKK sözcülüğüne soyundular.
Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor.
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor, terör örgütünün eli günden güne zayıflatılıyor.
20 Kasım'da gerçekleşen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildi.
Teröristlere ait mağara, mühimmat, barınak ve sığınaklar yerle bir edildi. Çok sayıda terörist, etkisiz hale getirildi.
BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA
İstiklal'de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.
Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.
"ASKERİ MÜDAHALELER ÇÖZÜM DEĞİL"
Söz konusu ortak açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı vurgulandı.
Söz konusu askeri operasyonların, can kayıplarına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de askeri müdahaleler yerine barışçıl çözümlerin aranması gerektiği ifadeleri oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...
- Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Araç fiyatları düşecek mi?
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? ÇIKMIŞ SORULAR
- KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
- AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
- Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!