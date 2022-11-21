Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar’dan operasyonlar hakkında bilgi aldı: Pençe Kılıç’ta 184 terörist öldürüldü





BAŞKAN ERDOĞAN: HAVA HAREKATI İLE SINIRLI KALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Diğer yandan Başkan Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin, "Sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetlerinden buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler, istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız." dedi.



