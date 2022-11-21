Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar'dan operasyonlar hakkında bilgi aldı: Pençe Kılıç'ta 184 terörist öldürüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin Katar dönüşü yaptığı açıklamada, "Sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil." ifadelerine yer vermişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası yaşanan son gelişme kara harekatının an meselesi olarak basında yankı buldu. Brifing esnasında Mehmetçik'e seslenen Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.
BAKAN AKAR KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI
Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BRİFİNG
Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.
BAKAN AKAR: 184 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Brifing esnasında Mehmetçik'e seslenen Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Bakan Akar, "Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: HAVA HAREKATI İLE SINIRLI KALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Diğer yandan Başkan Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin, "Sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetlerinden buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler, istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız." dedi.
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