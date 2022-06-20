Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli

Brüksel'de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyerek "Terör örgütlerinin ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını görmeliler" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu doğrultuda ifadelerde olduğunu da sözlerine ekledi.