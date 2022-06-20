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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli

SON DAKİKA:Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi. Sözcü Kalın açıklamalarında, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi.

SON DAKİKA:Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetlerini sona erdirmeli" dedi.

Brüksel'de konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyleyerek "Terör örgütlerinin ifade özgürlüğüyle ilgisi olmadığını görmeliler" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu doğrultuda ifadelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

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