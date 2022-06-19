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Abdurrahman Şimşek İsveç'teki bankanın PKK'ya para topladığı hesabı A Haber'de deşifre etti! Yardım adı altında paralar Kandil'e gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Abdurrahman Şimşek İsveç’teki bankanın PKK’ya para topladığı hesabı A Haber’de deşifre etti! Yardım adı altında paralar Kandil’e gidiyor

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki en büyük destekçilerinden İsveç hükümetinin sahteliği bir kez daha ortaya çıktı. Gazeteci Abdurrahman Şimşek, İsveç'te yaşadıklarını ve PKK'nın özel bürosunda gördüklerini A Haber canlı yayınında aktardı. Ülkede yasal olarak PKK'ya mobil uygulamayla bile para toplanabildiğini belirten Şimşek, "Yardım adı altında gösteriliyor ancak herkes bu paraların PKK için olduğunu biliyor. Toplanan paralar doğrudan Kandil'e gidiyor" dedi.

İsveç'te faaliyet gösteren banka hesabının PKK/PYD/YPG'nin ortak ana hesap olarak kullandığı banka numarası A Haber ekranlarında deşifre edildi.

"YARDIM ADI ALTINDA PKK'YA PARA TOPLANIYOR"

Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "İsveç'te dernekler üzerinden bağış adı altında Kandil'e para gönderiliyor. Bankgirot isimli banka üzerinden okul tadilatı, tıbbi yardım gibi başlıklarla PKK'ya para gönderiliyor." ifadelerine yer verdi.

İsveç'te yaptığı araştırmaların detaylarını da aktaran Şimşek, ulaştığı banka hesabının doğrudan terör örgütü PKK'ya ait olduğunu belirtti.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Bütün İsveç'te açık kaynaklarda PKK/PYD'ye yardım olarak istiyorlar. Açık hesap üzerinden paralar toplanıyor. Resmi yoldan soruşturduğun zaman bile bütün İsveç'te olan bilgiye ulaşabiliyorsun. Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor. Suriye'de Esad mağdurundan kaçmış çocukların fotoğraflarını kullanarak para toplanıyor. Bu hesap doğrudan PKK'nın hesabı." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 2023'te devletin kasasından bütçe olarak YPG'ye 376 milyon dolarlık destek yapılacağını açıklamıştı.

İSVEÇ'TE BELEDİYE BİNASINA PKK YANSITMASI

İsveç hükümetinin PKK'ya sessiz kalmasını anlatan Şimşek, terör örgütünün bürosunda molotofların olduğunu belirtti.

PKK'nın İsveç hükümetine gözdağı verdiğini dile getiren Abdurrahman Şimşek, "O büroya bir İsveç polisi girse görecek. Ben içeri girdiğimde arka tarafta molotof gibi şişeler hazırlamışlar. Olası İsveç polisine karşı. İsveç belediye binasına yansıyan görüntüleri gördüm. İsveç'e gittiğim gün PKK belediye binasına yansıtma yaptı." şeklinde konuştu.

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