Abdurrahman Şimşek İsveç’teki bankanın PKK’ya para topladığı hesabı A Haber’de deşifre etti! Yardım adı altında paralar Kandil’e gidiyor

İsveç'te yaptığı araştırmaların detaylarını da aktaran Şimşek, ulaştığı banka hesabının doğrudan terör örgütü PKK'ya ait olduğunu belirtti.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Bütün İsveç'te açık kaynaklarda PKK/PYD'ye yardım olarak istiyorlar. Açık hesap üzerinden paralar toplanıyor. Resmi yoldan soruşturduğun zaman bile bütün İsveç'te olan bilgiye ulaşabiliyorsun. Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor. Suriye'de Esad mağdurundan kaçmış çocukların fotoğraflarını kullanarak para toplanıyor. Bu hesap doğrudan PKK'nın hesabı." dedi.