İsveç uslanmıyor: Türkiye karşıtı eylemlere yönelik iki yüzlü politika
Son dönemde PKK terör örgütünün yaptığı Türkiye karşıtı eylemlere verdiği izinle gündeme gelen İsveç'te terör örgütlü mensupları yine sokağa indi. İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle toplanan grup bebek katili Öcalan'ın posterlerini açtı.
BEBEK KATİLİ POSTERLERİ AÇILDI
Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı. Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.
İKİ YÜZLÜ İSVEÇ
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.
Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.
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