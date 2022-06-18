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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı

İsveç, PKK için sadece bir üs değil. İsveç, terör örgütünün en büyük para kaynaklarından biri. PKK, İsveç'te açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında topladığı parayı Kandil'e gönderiyor. Paralar İsveç bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", "tıbbi yardım" gibi sahte başlıklarla yatırılıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.06.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 07:24
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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı
İsveç'in başkenti Stockholm'deki inine girdiği PKK/ PYD terör örgütünün, İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıktı.
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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı
İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan örgüt, bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde, tıbbi ekipman da dâhil her türlü malzeme desteği alıyor.
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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı

BANKADAKİ RESMİ HESAP

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre PKK, PYD, YPG ve YPJ adlarıyla İsveç'te faaliyet gösteren örgüte finansal destek sağlayan İsveç resmi banka hesap numarası şöyle: Bankgirot-nr: 5614-0148 (SEB). Bu finansal desteğin bankaya aşağıdaki ana başlıklar halinde kaydedildiği belirlendi:

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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı
"YPG ve YPJ'ye destek. Bombalanan bir okulun tadilatı için yardım. Ameliyatlarda kullanılan ilaçlar. Yaralı YPG/J savaşçıları için rehabilitasyon merkezi için tıbbi ekipman. Oyun alanı için malzemeler. Herkese açık bir müzik stüdyosu için ekipman."
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İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı

MOBİL BAĞIŞ YÖNTEMİ

PKK'nın İsveç'ten Kandil'e para göndermek için kullandığı bir başka yöntem de mobil bağış ödeme. Swish-donation sistemindeki 0722835113 numaralı hesap üzerinden örgüte direkt para yollanıyor. İsveç, AB ülkeleri arasında PKK/ PYD'ye yabancı terörist gönderen 3'üncü ülke.