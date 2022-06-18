İsveç ve PKK omuz omuza yürüyor! Örgütün hem finansörü hem de sığınağı

İsveç, PKK için sadece bir üs değil. İsveç, terör örgütünün en büyük para kaynaklarından biri. PKK, İsveç'te açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında topladığı parayı Kandil'e gönderiyor. Paralar İsveç bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", "tıbbi yardım" gibi sahte başlıklarla yatırılıyor.

Sabah Giriş Tarihi: 18.06.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 07:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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