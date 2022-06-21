Almanya'da son 49 yılın en yüksek enflasyonu! Çift haneli rakamlar aldı başını gidiyor
Almanya’da üretim maliyetleri son 49 yılın en üst seviyesine ulaştı. Üretici enflasyonu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 artışla zirve yaptı.
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Savaş sonrası artan enerji fiyatlarının da etkisiyle mayıs ayında üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 oranında artış gösterdi. Aralık 2021'den bu yana devam eden artış, en çok doğal gazda görüldü. Santraller bir yıl öncesine göre doğal gaza yüzde 241.2 daha fazla ödeme yaptı. Dağıtımdaki doğal gaz artışı yüzde 148.1 oldu.
ARTIŞ HIZLA DEVAM EDİYOR
Doğal gaza, endüstriyel müşteriler yüzde 210.7, perakendeciler ise yüzde 168.3 daha fazla ödedi. Doğal gaz bir ayda tüm müşteri gruplarında yüzde 2.5 daha pahalı hale geldi. Elektrik fiyatları yüzde 90.4 artış kaydederken, akaryakıttaki üretici maliyeti bir yılda 49.4 oranında arttı. Benzinde bir aydaki artış istatistiğe yüzde 6.5 olarak yansıdı. Verilere göre, demir ve çelikteki değişim oranı 51.8 oldu. İnşaat çeliği ise yüzde 72.1 artış gösterdi.
HER ALANA YANSIDI
Kağıt ve karton bir yıl öncesine göre yüzde 52.3 daha pahalıya geldi. Gazete kağıdındaki artış oranı yüzde 111.3 şeklinde açıklandı. Mayısta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 25.1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 9.4 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7.1 artış görüldü. Tereyağı fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 80.2 artış kaydetmesi dikkati çekti. Et fiyatları yüzde 42.9, kahve fiyatları yüzde 33.6 yükseldi. Undaki fiyat artışı yüzde 44.8 oldu.
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