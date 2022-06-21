Almanya’da son 49 yılın en yüksek enflasyonu! Çift haneli rakamlar aldı başını gidiyor

ARTIŞ HIZLA DEVAM EDİYOR

Doğal gaza, endüstriyel müşteriler yüzde 210.7, perakendeciler ise yüzde 168.3 daha fazla ödedi. Doğal gaz bir ayda tüm müşteri gruplarında yüzde 2.5 daha pahalı hale geldi. Elektrik fiyatları yüzde 90.4 artış kaydederken, akaryakıttaki üretici maliyeti bir yılda 49.4 oranında arttı. Benzinde bir aydaki artış istatistiğe yüzde 6.5 olarak yansıdı. Verilere göre, demir ve çelikteki değişim oranı 51.8 oldu. İnşaat çeliği ise yüzde 72.1 artış gösterdi.