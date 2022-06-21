Birleşik Krallık’ta son 30 yıldır böylesi görülmedi! 50 bin işçi greve gitti ulaşım çöktü

Network Rail, tren operatörleri ve Londra Metrosu'ndaki grevler devam edecek. Üyelerimizi bir kez daha dik durmaya, eylemi desteklemeye, grev gözcülerini takmaya ve işyeri adaleti için savaşma kararlılıklarını göstermeye çağırıyoruz."

Öte yandan, Londra'da Waterloo ve Victoria tren istasyonları da bu sabah terk edildi ve Londra Metrosu'nun büyük istasyonlarında kepenkler kapatıldı.

Sendika yöneticileri ve hükümet arasında devam eden görüşmeler sonuçlanmadı. Tüm tarafların ilerleme eksikliği için birbirini suçlamasıyla birlikte, maaş, iş ve koşullar konusundaki anlaşmazlığı çözmeyi başaramadı.