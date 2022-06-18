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Son dakika | Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi: PKK gösterisi sürdükçe süreç ilerlemez

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika | Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya NATO tepkisi: PKK gösterisi sürdükçe süreç ilerlemez

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın "İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez" dedi.

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