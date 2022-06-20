İsveçli giyim markası H&M’den LGBT propagandası! Aileyi yıkmak istiyorlar

H&M tarafından hazırlanan "Seçtiğim Ailem" başlıklı son ilanda, "Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın" diyerek her türlü sapkınlığın ülkemizde yaygınlaşması için çalışma başlattı.