İsveçli giyim markası H&M'den LGBT propagandası! Aileyi yıkmak istiyorlar
Dünyanın en popüler giyim markalarından biri olan İsveçli H&M'den büyük bir skandal meydana geldi. İnternet sitesinde yayınladıkları yazı ve videoda üç 'seçilmiş aile' örneği verilerek sapkın LGBT'nin aleni şekilde propagandası yapıldı.
Türkiye'de bazı kesimlerin de destekleriyle ve de yapılan skandal eylemlerle gündeme getirilmeye çalışılan LGBT sapkınlığına bir destek de Türkiye'de birçok mağazası bulunan İsveçli giyim markasından geldi. İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında "LGBT" propagandası yapmaya başladı.
H&M tarafından hazırlanan "Seçtiğim Ailem" başlıklı son ilanda, "Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın" diyerek her türlü sapkınlığın ülkemizde yaygınlaşması için çalışma başlattı.
İSVEÇ MARKASININ SAPKINLIĞI BÜYÜK İNFİALE NEDEN OLDU
Türkiye'deki aile kurumuna saldırmak için büyük firmalar tarafından da yapılmaya başlanan bu tarz paylaşımlar vatandaşı endişelendirirken boykot çağrıları da peş peşe geldi.
İşi giysi ürünleri satmak olan bir firmanın "LGBT" sapkınlığıyla ilgili sayfalarca normalleştirme ve özendirme paylaşımı yapıyor olması dikkat edilmesi gereken bir tehlike olarak vatandaşın gözünden kaçmıyor.
Sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar "Terör sevici İsveç'in sapkın HM markası ülkemizden kovulsun", "Sapkın HM defol!" şeklinde paylaşımlar yaptı.
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