ABD’nin gündemi Türkiye-Yunanistan krizi! Dikkat çeken çağrı

"MÜTTEFİKLERİMİZİN GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALARINI ARZULUYORUZ"

Öte yandan Price, iki ülke arasındaki gerilimin de son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, "Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar ABD'nin kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.