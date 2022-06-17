17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'nin gündemi Türkiye-Yunanistan krizi! Dikkat çeken çağrı

ABD'nin gündemi Türkiye-Yunanistan krizi! Dikkat çeken çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
ABD’nin gündemi Türkiye-Yunanistan krizi! Dikkat çeken çağrı

Dün gece bir basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz" dedi. Price, Atina yönetiminin Yunan adalarını silahlandırmasıyla ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gel-gitli ilişki devam ederken, bu konu ABD'nin başkenti Washington'da da gündemden düşmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında; Yunanistan'ın Türkiye'nin dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili bir soruya cevap verdi.

"ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYULMALI"

Son dönemde yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Price, "Bizim bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Biz NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış, güvenlik için birlikte çalışmaya ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmelerini teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALARINI ARZULUYORUZ"

Öte yandan Price, iki ülke arasındaki gerilimin de son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, "Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar ABD'nin kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN: BENİM İÇİN ARTIK MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK

Bir süredir ilişkilerin iyi olduğu Türkiye-Yunanistan hattında gerilim Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'ye gitmesiyle tırmanmaya başlamıştı. Miçotakis, ziyaretinden haftalar önce Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan ile görüşmüş ve ikili pozitif açıklamalar yapmıştı.

Fakat Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 askeri uçak satılmaması yönündeki açıklamalarının ardından ipler gerilmişti. Bu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş ve iki ülke arasındaki diyaloğun da askıya alındığını duyurmuştu.

Yunan’ı korku sardı! Bora ile Atina’yı bile vurabilirler YUNAN'I KORKU SARDI! BORA İLE ATİNA'YI BİLE VURABİLİRLER
Yunanistan’ın yayılmacı politikası! YUNANİSTAN'IN YAYILMACI POLİTİKASI!
’Batı Ukrayna gibi Yunanistan’ı yem ediyor 'BATI UKRAYNA GİBİ YUNANİSTAN'I YEM EDİYOR
Başkan Erdoğan’dan Atina’ya Yunanca uyarı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATİNA'YA YUNANCA UYARI
Başkan Erdoğan’ın açıklaması Atina’yı sarstı! BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ATİNA'YI SARSTI!
Atina’dan Türkiye karşıtı 16 haritalı propaganda ATİNA'DAN TÜRKİYE KARŞITI 16 HARİTALI PROPAGANDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA