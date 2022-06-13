Yunanistan’ın yayılmacı politikası! Atina Ege’de neden silahlanıyor?

Kayalıklara, Türk bayrağını çekerek Yunanistan'a bir kez daha hayallerinin gerçek olmayacağını hatırlattı.

Aradan geçen yıllar, defalarca yapılan hatırlatmalara rağmen Atina'nın tavrını değiştirmedi.

Atina'nın hedefi hala, Ege Denizi'nde karasuları ve buna bağlı olarak hava ve deniz yetki alanlarını genişletmek.

Türkiye ise provokatif söylemlere ve hukuksuz tavırlara karşı net duruşunu korumaya devam ediyor.