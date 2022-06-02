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Atina'dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 

Yunanistan, 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası kampanya başlatıyor. Büyükelçiliklerden Türkiye aleyhine propaganda yapılması istendi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya destek açıklamasını manşetinden veren Yunan medyası, 2020'deki sıcak yazın tekrarlanacağını belirtip 'Erdoğan her şey için kararlı görünüyor' dedi. Kathimerini ise, tüm Yunan büyükelçilikleri ve temsilciliklerine gönderilen haritaları manşetinden verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:13
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Atina’dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye'ye karşı yeni bir propaganda Kampanyası başlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atina’dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

ELÇİLİKLERE YOLLANDI
Bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

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Atina’dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in bir mektubu da yer aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde "Türk saldırganlığını" göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi.

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Atina’dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Propaganda kampanyasını Yunan Kathimerini gazetesi manşetine taşıdı.

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Atina’dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Haberde, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, "Mavi Vatan", "Türkiye Libya anlaşması", "Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)", "Adaların gayri askeri askeri satüsü" ve "TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler"in de bulunduğunu yazdı.