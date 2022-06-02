Atina'dan Türkiye karşıtı kampanya: 16 haritalı propaganda! Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Yunanistan, 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası kampanya başlatıyor. Büyükelçiliklerden Türkiye aleyhine propaganda yapılması istendi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya destek açıklamasını manşetinden veren Yunan medyası, 2020'deki sıcak yazın tekrarlanacağını belirtip 'Erdoğan her şey için kararlı görünüyor' dedi. Kathimerini ise, tüm Yunan büyükelçilikleri ve temsilciliklerine gönderilen haritaları manşetinden verdi.