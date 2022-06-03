Başkan Erdoğan'ın açıklaması Atina'yı sarstı! ABD ve AB'den destek gören Miçotakis soluğu adalarda aldı
ABD, Almanya ve Fransa'dan destek gören Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB zirvesi sonrası anlaşmalara aykırı silahlandırılan İstanköy ve İstanbulya adalarına gitti. Bu adaların silahtan arındırılmasını isteyen Türkiye, ‘Adaların egemenliğini tartışırız” diye uyarmıştı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" anlaşmasını bozduklarını açıklayıp "Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz" demesi, Atina'nın dengesini iyice sarstı.
Ankara'nın diyalog çağrılarına karşı Türkiye'nin aleyhinde yalan ve iftira temelli argümanlarla lobi yapan Yunanistan, 6 yıldır Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) Selanik'te yapılması planlanan bir sonraki turu için tarih vermedi.
SÖZLERİNİ TUTMADILAR
Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in İstanbul'daki görüşmelerinde sorunların üçüncü taraflarla değil, iki ülke arasında diyalogla çözülmesi kararlaştırılırken, Atina bunun tam aksine hareket edip Türkiye aleyhtarı propagandalarını sürdürdü.
Son olarak Türkiye'nin almak istediği F-16'lara karşı ABD'de lobi yaptı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin YDİK toplantısına katılmayacağını belirten belge, Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlandı. YDİK'in son turu 8 Mart 2016'da İzmir'de yapılmıştı.
SÜREÇLERİ TIKADILAR
2019'da tırmanan gerilimin ardından yeniden canlanan diyalog mekanizmaları Atina'nın görüşme takvimi konusunda yarattığı sürünceme nedeniyle tıkandı. Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmaması gereken adalar, kıta sahanlığı, hava sahası ve Doğu Akdeniz konularında anlaşmazlıkların masaya yatırıldığı toplantılara katılmak yerine bu konularda ihlallerini sürdürmeyi tercih etti.
DOĞU AKDENİZ'DE BENZER TUTUM
Yunanistan, Başkan Erdoğan'ın 2020'de Avrupa Birliği'ne (AB) önerdiği kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı yapılmasına da karşı duruyor. Ankara ise Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasını temenni ediyor. Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olması için alınan inisiyatiflere rağmen Yunanistan, Türkiye'ye karşı hasmane politika uyguluyor.
ABD ziyaretinden sonra Brüksel'deki AB zirvesinde de Türkiye'yi şikâyet eden ve Fransa ile Almanya'nın desteğini alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün 1947 Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan Bodrum açıklarındaki İstanköy (Kos) ve İstanbulya (Astipalea) adalarını ziyaret etti. Ayrıca, Paris Antlaşması ile Yunanistan'a bırakılan adalar listesinde ismi bulunmayan Keçi (Pserimos) adasına da gitti. Keçi adasına giderken sosyal medya hesabında, adadaki bir kayalıkta boya ile çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını çekerek "Ege'nin mavisi. Bayrağın mavisi ile buluşuyor!" mesajını paylaştı. Yunan medyası, Miçotakis'in Keçi Adası'nda polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiğini yazdı.
Bodrum'un karşısındaki İstanköy adasında belediye meclisi toplantısına katılan Miçotakis, sığınmacılar konusuna değinerek "Bugün burada, bu konuda bana kimse bir şey söylemedi. Buna çok sevindim. Eğer 2 yıl önce gelseydim aynı şey olmazdı. Karşılaştığımız zorluklara rağmen, bu soruna çözüm bulundu" dedi. Miçotakis "Yunan ve AB sınırlarını koruyorlar" diyerek, adadaki Sahil Güvenlik unsurlarına teşekkür etti. Devlet televizyounu ERT, Türkiye ile gerginlik yaşandığını bir sırada, Miçotakis'in bu ziyaretlerinin sembolik anlam taşıdığını belirtti. Yunan siyasi gözlemciler, Miçotakis'in İstanköy'deki etkinlikleri sırasında adada yeni hastane inşa edileceği vaadinde bulunmasının, sonbaharda erken seçim senaryoları çerçevesinde değerlendirilebileceğini söylediler.
Miçotakis, sosyal medyada Yunan bayrağı çizilmiş bir adacığın fotosunu da paylaştı.
ALMANYA'DAN U DÖNÜŞÜ
Bu arada, Türkiye konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'dan sonra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'a destek vermeleri Atina'da büyük sevinç yarattı. Almanya, birkaç gün içinde 180 derecelik dönüş yaparak, Yunan yanlısı tavır aldı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, geçen hafta "Türk Cumhurbaşkanı ve Yunan Başbakanı'na anlaşmazlıkları halletmeleri çağrısında bulunuyoruz" diye açıklama yapmıştı. Ardından da, Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Christiane Hoffmann taraflara diyalog tavsiye etmişti.
HARİTALI ZİYARET SONRASI
Salı günü Brüksel'de görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a "Mavi Vatan" haritasını da gösterip, Türkiye'yi şikâyet eden Miçotakis, "Kendisine, bir AB üyesinin (Yunanistan), AB'ye aday bir ülke (Türkiye) tarafından tehdit edildiği bir sırada, Almanya'nın eşit mesafeli politika uygulamasının, anlaşılır olamayacağını söyledim" demişti. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Wolfgang Büchner ise çarşamba günkü açıklamasında tonu yükseltmiş ve Türk savaş uçaklarını kastederek "Yunan hava sahasına girilmesi ve adalar üzerinde üst uçuşlar gerçekleştirilmesi kabul edilir bir şey değil. Bu, ittifak ruhuyla da bağdaşmıyor" iddiasında bulunmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "Ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" diyerek, Büchner'in sözlerine yanıt vermişti. AB zirvesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan'ı destekleyen açıklamalar yapmıştı.
ABD'DEN DE DESTEK İDDİASI
Yunan medyasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da Yunan tezlerini destekleyen açıklama yaptığı iddia edildi. Price, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken şöyle dedi: "Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir, Yunanistan'ın adalardaki egemenliğinden şüphe yoktur. NATO'da müttefiklerimiz olan Türkiye ile Yunanistan'ı, bölgede barış ve güvenliğin korunması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü amacıyla işbirliği yapmaları için cesaretlendiriyoruz".
TÜRKİYE ADALAR İÇİN UYARIYOR
Atina, 1947 Paris Antlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken Onikiadalar bölgesindeki adaları, 1960 yıllardan sonra silahlandırmaya başladı. Halen de silahlandırmaya ve asker bulundurmaya devam ediyor.
Türkiye, geçen yıllarda çeşitli defalar bu adaları Paris Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırdığı için Yunanistan'ı uyardı. Yunanistan, Türkiye'den tehdit gördüğü iddiasıyla, Birleşmiş Milletler'in 51'nci maddesine atıfta bulunarak, adaları 'meşru müdafa hakkı' çerçevesinde silahlandırdığını öne sürdü.
Türkiye son dönemde de adalar konusunda Yunanistan'ı uyaran açıklamalar yapmıştı. Son olarak hafta arası bir demecinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar" demişti.
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