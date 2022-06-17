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Yaşam izleri aranıyordu! Mars'ta çöp bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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Yaşam izleri aranıyordu! Mars’ta çöp bulundu

NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığının izini sürümeye devam ederken ilginç bir keşifte bulundu. NASA Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf yayınlandı ve "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti" notu düşüldü. İşte o fotoğraf...

Mars'ta yaşam aranırken çöp bulundu. NASA'nın "NASA's Perseverance Mars Rover" Twitter hesabı üzerinden Mars'ın yüzeyindeki çöpü paylaştı.

Yaşam izleri aranıyordu! Mars’ta çöp bulundu

"EKİBİM BEKLENMEDİK BİR ŞEY FARK ETTİ"

Maddenin 2021 yılında Perseverance'ın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal malzemenin parçaları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşam izleri aranıyordu! Mars’ta çöp bulundu

BUNU BURADA BULMAK SÜRPRİZ OLDU"

Çöpün iniş takımlarının bulunduğu asıl yerden yaklaşık iki kilometre uzakta bulunan keşfedildiği bölgeye nasıl geldiğine dair soru ise cevabını bekliyor.

Yaşam izleri aranıyordu! Mars’ta çöp bulundu

"Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçasıdır. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş yerimden yaklaşık 2 km ötede bulundu. Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgar mı savurdu?"

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