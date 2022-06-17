Yaşam izleri aranıyordu! Mars’ta çöp bulundu

"Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçasıdır. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş yerimden yaklaşık 2 km ötede bulundu. Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgar mı savurdu?"

