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ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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ABD’de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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