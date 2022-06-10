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Stoltenberg Finlandiya ve İsveç’i ziyaret edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Stoltenberg Finlandiya ve İsveç’i ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'ya üye olmak için harekete geçen Finlandiya ve İsveç’i ziyaret edecek. Stoltenberg'in, Pazartesi İsveç'e gideceği ve burada Başbakan Magdalena Andersson ile bir araya geleceği ifade edildi.

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