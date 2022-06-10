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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması: Saldırgan eylemlerin her birine gerekli karşılığı verdik

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Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan açıklaması: Saldırgan eylemlerin her birine gerekli karşılığı verdik

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın haksız, hukuksuz, saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi. Bakan Akar ayrıca, "Hukuk anlaşmaları ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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