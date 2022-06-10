10 Haziran 2022, Cuma
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ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası! Almanya'daki üste görevli bir Amerikan askerinde tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası! Almanya’daki üste görevli bir Amerikan askerinde tespit edildi

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı, Almanya'nın Stuttgart kentindeki üste konuşlu bir Amerikan askerinde maymun çiçeği tespit edildiğini bildirdi.

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