Rusya ve İran'ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD'ye yaranma çabaları Yunanistan'ı dünyaya rezil etti

Türkiye'nin yükselen gücü karşısında ABD ve Avrupa'da destek arayan Yunanistan, aldığı birkaç silah ve mühimmatla cesaretlenip provokasyonlarına devam ederken, uluslararası arenada kendini 2 kez rencide ederek küçük düşürdü. ABD'nin isteği üzerine Rus tankerine el koymaya kalkan Atina yönetimi, Moskova'dan gelen bir telefonla panikleyerek tankeri salıverdi. Yine ABD'nin hukuka uygun olmadığı halde tankerde bulunan İran petrolünü başka bir tankere yükleyip kendilerine göndermelerini istemesi üzerine harekete geçen Yunanistan, İran'dan aldığı yanıtla bir kez daha yerine oturdu. ABD'ye yaranmak için dünyaya rezil olan Yunanistan, şimdilerde ise İran'ın cevap olarak el koyduğu gemilerinin serbest bırakılması için köşesine sindi.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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