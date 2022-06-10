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Haberler Galeri Rusya ve İran'ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD'ye yaranma çabaları Yunanistan'ı dünyaya rezil etti

Rusya ve İran'ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD'ye yaranma çabaları Yunanistan'ı dünyaya rezil etti

Türkiye'nin yükselen gücü karşısında ABD ve Avrupa'da destek arayan Yunanistan, aldığı birkaç silah ve mühimmatla cesaretlenip provokasyonlarına devam ederken, uluslararası arenada kendini 2 kez rencide ederek küçük düşürdü. ABD'nin isteği üzerine Rus tankerine el koymaya kalkan Atina yönetimi, Moskova'dan gelen bir telefonla panikleyerek tankeri salıverdi. Yine ABD'nin hukuka uygun olmadığı halde tankerde bulunan İran petrolünü başka bir tankere yükleyip kendilerine göndermelerini istemesi üzerine harekete geçen Yunanistan, İran'dan aldığı yanıtla bir kez daha yerine oturdu. ABD'ye yaranmak için dünyaya rezil olan Yunanistan, şimdilerde ise İran'ın cevap olarak el koyduğu gemilerinin serbest bırakılması için köşesine sindi.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 10:39
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Rusya ve İran’ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD’ye yaranma çabaları Yunanistan’ı dünyaya rezil etti
Rusya ile kriz, Yunan unsurlarının 15 Nisan’da Atina yakınlarındaki Eğriboz adası açıklarında arızalanan Rus Tankeri ‘Pegas’a el koymasıyla başladı.
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Rusya ve İran’ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD’ye yaranma çabaları Yunanistan’ı dünyaya rezil etti
Yunan unsurları yerel mahkemenin (Halkida şehri mahkemesi) kararını uygulayıp, “AB ve NATO yaptırımları kapsamında olduğu” gerekçesiyle gemiye el koydu.
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Rusya ve İran’ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD’ye yaranma çabaları Yunanistan’ı dünyaya rezil etti
Moskova’nın sert tepkisi üzerine aynı mahkeme birkaç gün sonra, Rus tankerinin el konmadan 1 ay önce yaptırımlar listesinde bulunmayan bir Rus firmasına satıldığı gerekçesiyle, önceki kararını bozup geminin yoluna devam etmesine izin verdi.
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Rusya ve İran’ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD’ye yaranma çabaları Yunanistan’ı dünyaya rezil etti

Rus tankeri Eğriboz adasından demir almadan, bu defa ABD, Yunanistan'dan gemideki 107 bin ton İran petrolüne el koymasını istedi.

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Rusya ve İran’ın verdiği yanıtlar Atina yönetimini mum gibi eritti! ABD’ye yaranma çabaları Yunanistan’ı dünyaya rezil etti
Üstelik, Rus tankerindeki petrolün, başka gemilere boşaltılarak ABD’ye gönderilmesini de talep etti.