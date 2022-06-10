CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp Atina'nın safında yer aldı: Adalar Yunanistan'dır
Doğu Akdeniz'de tarihi hezimete uğrayan Yunanistan, Türkiye karşısında ABD ve Avrupa'dan yardım istedi. Silahlandırılması yasak olan adalara mühimmat yığan Atina yönetimi gerginliğin fitilini ateşlerken, sınırlarımız içinde de kendilerine skandal bir destek geldi. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza attı. CHP rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Yalım Eralp, "Adalar Yunanistan’ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok." diyerek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD ve Avrupa'nın gazlamasıyla Türkiye'ye karşı provkasyonunun dozunu artırırken, Dışişleri Bakanlığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca kez Yunanistan'ı provokasyondan uzak durması için uyardı.
CHP'Lİ YALIM ERALP'TAN SKANDAL ADALAR ÇIKIŞI
Türkiye Yunanistan'a karşı net bir tavır koyarken CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza attı.
CHP rozeti geçtiğimiz yıl Eylül ayınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Eralp, Ege'deki adaların Yunanistan'ın olduğunu iddia ederek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini söyleyerek skandala imza attı.
CHP'li emekli büyükelçi şu skandal ifadeleri kullandı:
"Çok iddialar var Adaların egemenliği şartlı verildi şeklinde... Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Çünkü efendim diyoruz ki; Efendim o adayı saymadı Lozan'da bu adayı saymadı... Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsür ada ve adacık var. Şimdir bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."
YUNAN MEDYASI MANŞETLERE TAŞIDI
Eralp'in skandal ifadeleri Yunan basınının manşetlerinde yer aldı. Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." başlıklarını attı.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: ŞAKA YAPMIYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022'nin "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.
Erdoğan yaptığı konuşmada "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Şaka yapmıyoruz ciddiyiz" dedi.
Bazı Yunan siyasetçilerin, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Halbuki bu tür konuların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği, önümüzde durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bıraktıklarını ifade etti.
Gayri askeri statüdeki adaların, çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip olmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sayın Miçotakis, herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Yunanistan, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürüyor. Hukuksuz uygulamaları sebebiyle 1999 ve 2006 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumunu devam ettirmesine göz yumulması da çifte standart örneğidir. Konu Türkiye olduğunda şahin kesilenlerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini hiçe sayan, terör örgütlerini açıkça destekleyen, sığınmacılara her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan'a ses çıkarmamasını da ibretle takip ediyoruz."
NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak, son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerine cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Ancak bu, sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez." diye konuştu.
Erdoğan, "Esasen bu ülke, kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." dedi.
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