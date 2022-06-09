Son dakika: Yunanistan’a ’içeriden’ uyarı: Biz ihlal ediyoruz, Türkiye haklı

"TÜRKİYE'NİN GEREKÇELERİ HAKLI, ASKERİ GÜCE BAŞVURABİLİRLER"

Yunan gazeteci, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de belirterek, "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor" diye konuştu.