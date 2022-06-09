Son dakika: Yunanistan'a 'içeriden' uyarı: Biz ihlal ediyoruz, Türkiye haklı
Son dakika haberi... Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yığan Yunanistan'a, Türkiye'den sonra bir uyarı da ‘içeriden' geldi. Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas, Adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayarak, "Ankara, BM'ye başvurabilir. Hatta askeri güce başvurabilirler" dedi.
Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yığan Yunanistan'a, Türkiye'den sonra bir uyarı da "içeriden" geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege Adaları'nın egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz" sözleri, Yunanistan'da gündem oldu.
"ATİNA İHLAL YAPIYOR, TÜRKİYE BM'YE BAŞVURABİLİR"
Ülkenin önde gelen gazetesi Yunan Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas, Yunan televizyonu Skai TV'de Ege'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Papachelas, uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu söyleyerek; "Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GEREKÇELERİ HAKLI, ASKERİ GÜCE BAŞVURABİLİRLER"
Yunan gazeteci, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de belirterek, "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor" diye konuştu.
"TÜRKLERİN SAVUNMALARI GÜÇLÜ"
Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın "iletişim savaşında" elinin zayıf olduğunu belirten Alexis Papachelas, "En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
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