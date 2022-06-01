01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye için "NATO" adımı

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye için "NATO" adımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye için NATO adımı

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı. Stoltenberg, masada terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin isteklerinin de masada olacağını duyurdu. Öte yandan son AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO'ya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLGİLİ TALEPLERİ DE MASADA OLACAK

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: NATO, TERÖRE DESTEK KURULUŞU DEĞİL!

Son AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO'ya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin güney sınırları boyunca yaşanan güvenlik sorunlarına ve insani trajedilere kayıtsız kalan Batı dünyasının, Karadeniz'in kuzeyinde başlayan bir sıcak çatışmayla kendini benzer bir krizin tam ortasında bulduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim, 11 yıldır taşıdığımız yükün çok küçük bir kısmıyla henüz 3 aydır yüzleşenler şimdiden feveran etmeye başladılar. Türkiye'nin yıllarca tüm yükünü çektiği, güvenlik ittifaklarına katkı vermek yerine imkanlarını kendi refahlarını artırmak için kullananlar, Ukrayna krizi sonrası NATO'nun kapısına dayandı. Tekrar ediyorum ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma, uluslararası camiaya; İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu işte böyle bir sürecin ürünüdür. Biz, her iki ülkenin de NATO üyeliğine, terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda... Polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının posterleriyle birlikte bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsveç'te böyle. Hatta hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar. Daha ileri gidiyorlar, AİHM önünde çadırlar kurmak suretiyle para topluyorlar. Bütün bunlar göz önündeyken biz nasıl olur da bunlara 'buyurun, gelin girin' diyebiliriz?"

İsveç terör örgütü PKK-YPG’nin adeta üssü oldu! İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK-YPG'NİN ADETA ÜSSÜ OLDU!
NATO’ya terörle mücadele mesajı NATO'YA TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
NATO’dan flaş ’Türkiye’ açıklaması! NATO'DAN FLAŞ 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Stoltenberg’ten Türkiye’ye destek STOLTENBERG'TEN TÜRKİYE'YE DESTEK
İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi İSVEÇ YAPIMI TANKSAVAR AT-4 ELE GEÇİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA