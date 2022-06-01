Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye için "NATO" adımı
Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı. Stoltenberg, masada terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin isteklerinin de masada olacağını duyurdu. Öte yandan son AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO'ya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" demişti.
TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLGİLİ TALEPLERİ DE MASADA OLACAK
Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: NATO, TERÖRE DESTEK KURULUŞU DEĞİL!
Son AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO'ya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin güney sınırları boyunca yaşanan güvenlik sorunlarına ve insani trajedilere kayıtsız kalan Batı dünyasının, Karadeniz'in kuzeyinde başlayan bir sıcak çatışmayla kendini benzer bir krizin tam ortasında bulduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bizim, 11 yıldır taşıdığımız yükün çok küçük bir kısmıyla henüz 3 aydır yüzleşenler şimdiden feveran etmeye başladılar. Türkiye'nin yıllarca tüm yükünü çektiği, güvenlik ittifaklarına katkı vermek yerine imkanlarını kendi refahlarını artırmak için kullananlar, Ukrayna krizi sonrası NATO'nun kapısına dayandı. Tekrar ediyorum ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma, uluslararası camiaya; İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu işte böyle bir sürecin ürünüdür. Biz, her iki ülkenin de NATO üyeliğine, terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda... Polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının posterleriyle birlikte bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsveç'te böyle. Hatta hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar. Daha ileri gidiyorlar, AİHM önünde çadırlar kurmak suretiyle para topluyorlar. Bütün bunlar göz önündeyken biz nasıl olur da bunlara 'buyurun, gelin girin' diyebiliriz?"
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