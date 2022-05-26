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Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ele alındı.

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