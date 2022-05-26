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NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması: 'Kimse onlar kadar terör saldırılarından zarar görmedi'

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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NATO’dan flaş ’Türkiye’ açıklaması: ’Kimse onlar kadar terör saldırılarından zarar görmedi’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri için Türkiye’nin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini savunarak, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi” dedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan, İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğinin görüşüleceği NATO zirvesi öncesi İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSE TÜRKİYE KADAR ZARAR GÖRMEDİ"
PKK terör örgütünün, İsveç ve Finlandiya'nın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edildiğine dikkat çeken Stoltenberg, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" sözleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesini haklı bulduğunu belirtti.

TÜRKİYE BAZI TALEPLERDE BULUNMA HAKKINA SAHİP
Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye'nin, NATO'nun çok önemli bir müttefiki olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu karşısında Türkiye'nin bazı taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bu endişelerin ele alınması gerektiğini söyledi.

"DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunun diyalog yoluyla çözüme kavuşacağına inandığını belirten Stoltenberg, Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasında yaşanan isim problemi örneğinde olduğu gibi bundan önce de bazı müttefiklerin NATO'nun genişlemesi karşısında talepler ortaya koyduğunu ve diyalogla çözüme ulaştırıldığını ifade etti.

STOLTENBERG'DEN 4'LÜ ZİRVE TEKLİFİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ve Filistin'e yaptığı seyahat sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin açıklama yapmış ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO'nun katılacağı 4'lü bir zirve yapılmasını önerdiğini açıklamıştı.

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