NATO’dan flaş ’Türkiye’ açıklaması: ’Kimse onlar kadar terör saldırılarından zarar görmedi’

TÜRKİYE BAZI TALEPLERDE BULUNMA HAKKINA SAHİP

Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye'nin, NATO'nun çok önemli bir müttefiki olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu karşısında Türkiye'nin bazı taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bu endişelerin ele alınması gerektiğini söyledi.